São Paulo analisa Juninho Capixaba como possível substituto de Reinaldo; entenda 

Um dos destaques do Fortaleza na temporada, o ala soma 1 gol e 8 assistências em 53 partidas disputadas

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Juninho Capixaba está sendo monitorado pelo São Paulo



O São Paulo está cogitando contratar o lateral esquerdo Juninho Capixaba, informou o jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. De acordo com o repórter, o Tricolor paulista está analisando o jogador de 25 anos, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza. O ala seria uma opção para uma eventual saída de Reinaldo, veterano em fim de contrato e que ainda não renovou seu vínculo com o clube do Morumbi – as duas partes tentam se resolver até o final desta temporada. Formado nas categorias de base do Bahia, Capixaba também coleciona passagem pelo Corinthians, onde não teve muito destaque. Em 2022, ele é um dos principais atletas do Leão do Pici, colecionando 1 gol e 8 assistências em 53 partidas disputadas.