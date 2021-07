Miranda segue com dores e desfalca São Paulo no duelo com o Internacional

A ideia do Tricolor é intensificar a recuperação do zagueiro para que ele esteja à disposição diante do Bahia, no próximo final de semana, ou contra o Racing, na próxima terça-feira, 13, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América

Foto: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda carrega a bola na partida entre São Paulo x RB Bragantino



O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Miranda para o confronto diante do Internacional, marcado para esta quarta-feira, 7, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com dores musculares na panturrilha esquerda, que o tirou no intervalo da partida contra o RB Bragantino, o defensor não viajará com o restante da delegação são-paulina para a capital gaúcha na tarde de hoje e permanecerá no CT da Barra Funda. A ideia do Tricolor é intensificar a recuperação do atleta para que ele esteja à disposição para o jogo com o Bahia, no próximo final de semana, ou diante do Racing (ARG), na próxima terça-feira, 13, no Morumbi, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Hernán Crespo, por outro lado, terá o retorno de Robert Arboleda, que estava defendendo a seleção equatoriana na Copa América, mas acabou se despedindo precocemente do torneio ao não impedir a derrota diante da Argentina, em jogo realizado pelas quartas de final. Assim, o zagueiro será titular diante do Internacional, em jogo que pode decretar o fim do jejum do São Paulo – até aqui, o time não venceu no Brasileirão, somando 5 empates e 4 derrotas. O provável Tricolor, que luta para sair da zona de rebaixamento, tem: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.