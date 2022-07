Com primeiro tempo avassalador, França goleia a Itália por 5 a 1 na Eurocopa feminina

A meio-campista Onema Geyoro brilhou e marcou 3 vezes; Katoto e Cascarino também balançaram as redes

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Geyoro fez três gols e entrou para a história da Eurocopa feminina



A França não tomou conhecimento da Itália em sua estreia na Eurocopa feminina e fez 5 a 1 neste domingo, 10. Destaque para Onema Geyoro, primeira jogadora a marcar três gols somente no primeiro tempo na história do torneio. Foi dela o primeiro gol, logo aos nove minutos de jogo. Três minutos depois, Katoto ampliou. Cascarino fez o terceiro das francesas aos 38 minutos e aos 40, Geyoro fez seu segundo. No último minuto, a camisa 8 marcou o quinto gol do jogo, e decretou seu hat-trick. No segundo tempo, a Itália fez o ‘gol de honra’ com Piemonte aos 31 minutos. A vitória deixa a França na liderança do Grupo D, com folga. Na próxima rodada, o adversário será a Bélgica, que empatou com a Islândia neste domingo por 1 a 1.