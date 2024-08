Atlético-MG segura pressão do São Paulo, faz gol no fim e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

Battaglia fez o único gol da partida; jogo de volta que acontece no dia 12 de setembro, depois da data Fifa

JOISEL R DO AMARAL/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Battaglia, do Atlético Mineiro, comemora o seu gol na partida de ida entre São Paulo e Atlético Mineiro válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024



São Paulo e Atlético-MG fizeram a primeira partida do jogo de ida da Copa do Brasil nesta quarta-feira (28), e deu galo, mantendo a invencibilidade de quatro anos sobre o rival. Os mineiros foram dominados pelo tricolor, que tiveram as melhores chances do jogo, mas não souberam aproveitar. O Atlético-MG, por outro lado, não desperdiçou a única oportunidade que teve no segundo tempo. A partida entre São Paulo e Atlético-MG começou com um minuto de silêncio em homenagem a Juan Izquierdo, jogador do Nacional que morreu na terça-feira (27). Todos os jogadores do São Paulo entraram em campo com o nome do uruguaio de 27 anos escrito nas costas, no lugar onde normalmente seria o nome de cada um. A partida de hoje também foi marcada pela implantação de uma nova regra, em que só os capitães podem falar com o árbitro.

O São Paulo começou o jogo controlando a partida e levando perigo ao gol de Everson. Rafinha deu o primeiro chute a gol. Mas fraco, Everson não teve dificuldades para defender. Arboleda teve chance de marcar de cabeça na cobrança de fala, mas bola vai para fora, tudo antes dos 10 minutos. A melhor chance mesmo do tricolor foi com Wellington Rato, que siau de três marcadores e bateu, mas Everson defendeu. O Atlético, por sua vez, teve uma única grande jogada no primeiro tempo, com Scarpa, mas ele chutou fraco, sem dificuldade para Rafael defender.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu na mesma forma da etapa inicial, porém, com o são Paulo mais ofensivo, enquanto os mineiros seguravam a pressão. Logo no começo dos jogos, Rato teve outra boa oportunidade em um chute de fora da área, mas mais uma vez foi superado pelo goleiro, que desviou para escanteio, mas a arbitragem não marcou. Já no final do jogo, Lucas teve a bola do jogo após um cruzamento de Bodabilla, mas cabeceou para fora. Por outro lado, no lance seguinte, já nos acréscimos, o Atlético não desperdiçou. Igor Gomes aproveitou a bobeada de Luciano e foi para o contra-ataque. Arboleda parou a jogada e o juiz deu falta. Scarpa bateu e Battaglia cabeceou para o gol, deixando os mineiros com a vantagem para o jogo de volta que acontece no dia 12 de setembro, depois da data Fifa.