Jogadores do São Paulo entram em campo com nome de Izquierdo estampado na camisa

Torcida tricolor recepcionou o time no Morumbi com fumaça azul e branca em homenagem ao jogador uruguaio e ao Nacional-URU, time que ele jogava

Reproduação/Instagram/@saopaculofc Jogadores do São Paulo entram em campo com nome de Juan Izquierdo na camisa



O São Paulo entrou em campo nesta quarta-feira (28) com o nome de Juan Izquierdo escrito na camisa onde, normalmente, estaria o nome dos próprios jogadores. A iniciativa foi uma forma encontrada pela delegação do tricolor para homenagear o uruguaio que morreu na terça-feira (27) após cinco idas internado após sofrer uma arritmia cardíaca no jogo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo. O jogador do Atlético-MG também se manifestaram, eles entraram em campo usando uma faixa preta simbolizando o luto pela morte do jogador. As manifestações também foram realizadas pela torcida tricolor na chegada do time ao Morumbi. Ao invés de usarem as tradicionais tintas preta, vermelha e branca, cores do São Paulo, os são-paulinos usaram tintas azul e branca, fazendo referência ao Nacional, cores do time em que Izquierdo jogava. Durante as partidas da Copa do Brasil e Brasileirão, a CBF determinou que fosse realizado um minuto de silêncio, o que foi cumprido noa jogos desta quarta-feira e deve se repetir nas partidas que acontecem nesta quinta-feira (29).