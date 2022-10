Corinthians: Gustavo Silva tem lesão no joelho direito e passará por cirurgia

Atacante se lesionou nos primeiros minutos do jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 26

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Silva, o Mosquito, se lesionou enquanto tentava disputar uma bola contra o Fluminense



O atacante Gustavo Silva vai ficar um bom tempo longe dos gramados e perde o restante da temporada do Corinthians. O atleta se lesionou nos primeiros minutos do jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 26, ao tentar disputar a bola. A imagem da lesão foi forte e os próprios companheiros de Mosquito se preocuparam no campo. Ele saiu chorando na maca. Nesta quinta-feira, 27, o clube divulgou um boletim do Departamento Médico e, após a realização de exames, foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Essa lesão leva em média 8 meses de recuperação. “O atleta iniciou a reabilitação pré-operatória com a equipe de Saúde e Performance do clube”, informou o Corinthians em nota.