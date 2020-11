Brenner marca duas vezes e São Paulo vence duelo contra o Flamengo na Copa do Brasil

No primeiro jogo de Ceni à frente do Flamengo, o camisa 30 fez os dois gols do Tricolor; Gabibol marcou para o rubro-negro

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner brilhou em jogo contra o Flamengo



Rogério Ceni voltou a enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil. Depois de ser eliminado pelo ex-clube quando era técnico do Fortaleza, o treinador esteve à frente do Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira, 11, para o primeiro jogo das quartas de final. E o jogo foi bem favorável para o time carioca apesar do placar zerado. Com Gabigol retornando à equipe titular, ele deu trabalho para a zaga Tricolor. Aos 15 minutos, o camisa 9 recebeu sozinho de frente para Volppi e chutou para fora. Na sequência, ele chutou de longe e Volppi fez boa defesa. Aos 26 Gabigol chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Flamengo ainda teve boas chances com Michael e Bruno Henrique, nos minutos finais.

No retorno do intervalo, antes dos dois minutos, Brenner abriu o placar depois de bom passe de Gabriel Sara. Mas não deu nem tempo de comemorar e um minuto depois, Gabigol recebeu passe de Bruno Henrique e empatou a partida. Depois do início avassalador, os times equilibraram o jogo e a intensidade diminuiu. Somente aos 37 minutos, em um contra-ataque dos cariocas, Arrascaeta chutou e Volppi fez mais uma bonita defesa. Aos 42 minutos, Hugo se atrapalhou na saída de bola, Brenner roubou a bola e marcou o segundo do São Paulo.

O jogo de volta das quartas de final acontece no Morumbi na próxima quarta-feira, dia 18, às 21h (horário de Brasília). Antes disso, os clubes voltam à campo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo viaja para encarar o Fortaleza no sábado às 19h, e o Flamengo recebe o Atlético-GO, no mesmo dia, às 21h30.