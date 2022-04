Calleri pede desculpa a jovem da base do Palmeiras e se dispõe a reparar prejuízo 

Através do Instagram, o atacante do São Paulo disse que estava de ‘cabeça quente’ quando deu um tapa no celular do atleta das categorias de base do Verdão

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jonathan Calleri saindo do gramado do Allianz Parque após a derrota do São Paulo para o Palmeiras



Jonathan Calleri usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 4, para pedir desculpas ao garoto Felipe Goto, jogador do sub-15 do Palmeiras, por ter derrubado seu celular. Através do Instagram, o atacante do São Paulo disse que estava de “cabeça quente” quando cometeu o ato, mas reconheceu que não deveria ter dado um tapa na mão do jovem. O centroavante argentino também se colocou à disposição para reparar o prejuízo causado. De acordo com a assessoria de comunicação do menino, o aparelho foi danificado.

“Sobre o que aconteceu na saída do estádio, ontem, gostaria de enviar o meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que estava de cabeça muito quente e que não deveria ter acontecido. Me coloco à disposição para reparar o dano causado ao aparelho celular”, escreveu o atacante são-paulino. O incidente aconteceu no estacionamento do Allianz Parque, quando os jogadores do Tricolor estavam deixando o estádio após serem derrotados por 4 a 0. Com o revés, a equipe treinada por Rogério Ceni ficou com o vice-campeonato do Paulistão 2022.