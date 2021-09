Calleri recebe apoio da torcida em desembarque e fala em ‘ser feliz’ no São Paulo; assista

De volta ao Tricolor após cinco anos, o argentino foi recepcionado por um pequeno grupo de torcedores, que cantaram a famosa música ‘Toca no Calleri que é gol’

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Calleri desembarcou no aeroporto e foi recebido por torcedores do São Paulo



O atacante Jonahtan Calleri desembarcou na manhã desta quinta-feira, 2, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 6h (de Brasília). De volta ao São Paulo após cinco anos, o argentino foi recepcionado por um pequeno grupo de torcedores, que cantaram a famosa música “Toca no Calleri que é gol”. Em rápida conversa com a imprensa, o centroavante falou da expectativa de retornar ao Morumbi. “Estou muito feliz de estar aqui. Espero dar felicidade à torcida e ser feliz também”, comentou.

Em sua primeira passagem pelo Tricolor, Calleri deixou ótima impressão. Em seis meses, o atacante disputou 31 partidas, marcou 16 gols e foi o craque do time, semifinalista da Copa Libertadores da América de 2016. Agora, ele volta novamente por empréstimo, mas desta vez válido até o fim de 2022. Sem a possibilidade de ser inscrito na Copa do Brasil, que encerrou o prazo de inscrição para novos atletas, o argentino reforçará a equipe de Crespo no Brasileirão. Atualmente, a equipe são-paulina está no 12º lugar, com 22 pontos somados em 18 partidas.