Corinthians decide rescindir contrato com Danilo Avelar após postagem racista em jogo online

Jogador admitiu injúria racial e pediu desculpas pelo ocorrido; termos de rescisão ainda não foram decretados

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Danilo Avelar foi demitido do clube nesta quarta-feira, 23



O Corinthians decidiu rescindir o contrato com o defensor Danilo Avelar depois da denúncia de que o atleta fez uma postagem racista durante uma partida de jogo online na noite da última terça-feira, 23. O próprio Danilo admitiu a injúria racial e pediu desculpas, mas o clube achou por bem encerrar o vínculo com o jogador. Por meio de nota, o Corinthians disse que está em contato com os representantes de Avelar para “formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo”, e ainda afirmou que ‘repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia’. Antes do clube se manifestar, torcedores pediram a rescisão nas redes sociais e até a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, se manifestou também pedindo para que o atleta fosse demitido. O atleta estava no Corinthians desde 2018, quando chegou por empréstimo e no ano seguinte foi contratado em definitivo.

Confira abaixo a nota oficial do Corinthians sobre o caso:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia”