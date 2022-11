Cano faz hat-trick, Fluminense vira sobre o São Paulo e sobe na tabela do Brasileirão 

Tricolor das Laranjeira assume provisoriamente a vice-liderança, enquanto time de Rogério Ceni permanece no oitavo lugar, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada

MARCELO DE JESUS/MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Cano marcou três vezes na vitória do Fluminense sobre o São Paulo



O Fluminense conquistou sua terceira vitória consecutiva neste sábado, 5, ao derrotar o São Paulo por 3 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Após sair atrás do time paulista, que marcou um golaço com Luciano, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu a virada graças a Germán Cano. Após exigir belas defesas de Felipe Alves no primeiro tempo, o argentino desencantou na etapa complementar, marcando três vezes e disparando na artilharia – o argentino balançou as redes 24 vezes na competição, cinco a mais que Pedro Raúl, do Goiás, segundo maior goleador. Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz assume a vice-liderança e vai aos 64 pontos, superando o Internacional na quantidade de vitórias – o Colorado recebe o Athletico-PR, no Beira-Rio, ainda hoje. O conjunto são-paulino, por sua vez, permanece no oitavo lugar, mas ainda pode ser ultrapassado por América-MG e Fortaleza. Os comandados por Rogério Ceni, vale lembrar, ainda tentam terminar o torneio entre os oito melhores para disputar a Copa Libertadores da América no ano que vem.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Com os dois times adiantando a marcação e pressionando, Fluminense e São Paulo criaram boas oportunidades. Do lado carioca, a dupla Paulo Henrique Ganso e Cano funcionou e só não marcou por causa das boas intervenções de Felipe Alves e do travessão. O Tricolor paulista, por sua vez, já havia parado em Fábio antes de abrir o placar, aos 30 minutos. Na ocasião, Luciano aproveitou sobra dentro da área e acertou uma linda finalização de primeira, mandando no ângulo da equipe da casa. Já no fim da etapa inicial, Cano voltou a fazer o goleiro são-paulino trabalhar, em bela cabeçada para o chão.

No retorno do intervalo, o Fluminense voltou em cima e construiu sua vitória em menos de 15 minutos. Logo após a bola voltar a rolar, Aleksander bateu de fora da área, Felipe Alves espalmou e Cano completou para as redes. Nove minutos depois, o Tricolor carioca ficou à frente do marcador de novo com o argentino, que aproveitou passe de Matheus Martins para mandar às redes. Logo na sequência, Cano deu números finais ao aproveitar cruzamento de Ganso e testar para o fundo da meta. Atordoado, Rogério Ceni ainda tentou responder com algumas modificações na equipe, mas que não surtiram efeito. No fim, Rafinha ainda recebeu cartão vermelho, desfalcando a equipe no próximo duelo, contra o Internacional, no Morumbi.