Casares confirma proposta para Raí e fala em ‘redução drástica’ nas despesas do São Paulo

O presidente eleito do Tricolor revelou que convidou Raí para ficar no cargo até o final da temporada

Rubens Chiri saopaulofc net Julio Casares assumirá a presidência do São Paulo em 2021



Presidente eleito do São Paulo, Julio Casares confirmou na manhã desta quinta-feira, que fez um convite a Raí para que o diretor executivo de futebol permaneça no cargo até fevereiro de 2021, no encerramento do Campeonato Brasileiro. A ídolo da torcida são-paulina deverá responder se aceita a proposta em reunião marcada para esta sexta-feira – o ex-jogador deverá assentir, já que se manifestou a favor de continuar na diretoria do Tricolor até o fim da temporada.

“Como a notícia saiu durante a transmissão eu quero reafirmar a vocês que no começo da semana sentei na minha casa com Raí e fiz o convite para que ele continue como diretor executivo até o final do Campeonato Brasileiro”, comentou Casares, em vídeo publicado nas redes sociais.

Casares também falou que a atual diretoria irá implantar uma redução nas despesas do clube paulista. “Ontem, implementamos um comitê de transição. Entre as decisões mais importantes, definimos suspender qualquer tipo de pagamento até o início da nossa posse e não iniciar qualquer tipo de obra. Também estamos implantando uma radiografia para implantar uma redução drástica nas despesas. Foi uma reunião importante”, disse Casares, que assume o cargo de presidente a partir de janeiro de 2021.