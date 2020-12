Brasileirão: Debaixo de chuva, São Paulo vence o Atlético-MG e abre vantagem na liderança

Vitória por 3 a 0 deixa o Tricolor sete pontos a frente do adversário mineiro

RAUL BARETTA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

No confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro na 26ª rodada, o São Paulo levou a melhor contra o Atlético-MG no Morumbi. As duas equipes têm uma mentalidade de jogo muito parecida, mas a tática de Fernando Diniz deu mais certo. Com gol de Igor Gomes, o Tricolor Paulista venceu a partida por 1 a 0 e se manteve na liderança, desta vez abrindo uma vantagem de sete pontos para os mineiros e com o mesmo número de partidas disputadas. Desde o começo do jogo o São Paulo pressionou a defesa atleticana. Daniel Alves tentou três vezes somente no primeiro tempo e Tchê Tchê também se apresentou bem, tendo dado o passe para o gol de Igor Gomes. Aos 24 minutos, o meia-atacante recebeu do companheiro pela direita e chutou forte e cruzado para abrir o placar.

Em um segundo tempo chuvoso, o Atlético-MG voltou mais pilhado e pressionou a zaga são paulina nos primeiros minutos, mas logo o time da casa conseguiu igualar a disputa. Aos 21 minutos, uma confusão começou no meio campo depois de falta de Tchê Tchê em Allan, os dois levaram cartão amarelo. Oito minutos depois, Allan foi expulso ao tomar o segundo cartão amarelo por entrada em Daniel Alves. Aos 37 minutos, Gabriel Sara marcou o segundo do São Paulo depois de cruzamento de Vitor Bueno. Nos acréscimos, Toró marcou o terceiro em chute de fora da área. Na rodada de Natal, o Atlético-MG recebe o Coritiba no dia 26 de dezembro, as 17h (horário de Brasília). Já o São Paulo viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no mesmo dia, às 21h.