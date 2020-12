Renato Gaúcho explica por que Grêmio deu ‘vexame’ contra o Santos; assista

Confira a resposta do treinador do Tricolor após a eliminação na Copa Libertadores da América

Jaime Echeverria / EFE Renato Gaúcho ficou irritado com a eliminação do Grêmio na Libertadores



O Santos não teve piedade ao atropelar o Grêmio por 4 a 1, na noite da última quarta-feira, 16, na Vila Belmiro, e garantir a sua classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador Renato Gaúcho, do Tricolor, foi questionado se poderia classificar a derrota como “um vexame”. Irritado, o experiente técnico respondeu de forma irônica e afirmou que o time precisa focar nas outras competições.

“Nessas horas, tem gente que gosta de falar algumas coisas mais fortes… eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Não, o Grêmio não dá vexame. Aliás, sabe por que o Grêmio dá vexame? Porque ele chega em todas as competições. Esse é o problema”, respondeu Renato Gaúcho, que admitiu a superioridade do adversário. “O problema é que, infelizmente, tomamos um gol com 11 segundos. E aí tudo muda porque dá mais moral para o adversário. Tivemos uma chance de empatar e não conseguimos, e depois eles ampliaram a vantagem, fazendo com que ficasse mais difícil. Mas não adianta dar desculpas. O Santos foi melhor e ponto. Agora, é focar no Brasileirão”, complementou.

Agora, o Grêmio volta a concentrar as suas atenções no Campeonato Brasileiro – sexto colocado, o time enfrenta o Sport, no próximo sábado, na Ilha do Retiro. Depois, na quarta-feira, o Tricolor recebe o São Paulo, na rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil – a volta está marcada para a semana seguinte.