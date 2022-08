Ceni explica Luciano no banco e critica diretoria do São Paulo por preço dos ingressos: ‘Caro demais’

Com um público de 51.365 torcedores, o Tricolor arrecadou um montante de R$ 6.2 milhões, recorde na temporada do futebol brasileiro

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ceni antes da partida entre São Paulo x Flamengo, pela Copa do Brasil



Apesar do resultado negativo, Rogério Ceni ficou satisfeito com o desempenho do São Paulo na derrota para o Flamengo por 3 a 1, na noite da última quarta-feira, no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador exaltou a apresentação do time, mas mostrou incômodo com os pedidos da torcida por Luciano. Reserva diante do Rubro-Negro, o atacante foi preterido ao meio-campista Patrick e só entrou no segundo tempo. “Se eu jogo com o Patrick e com o Luciano e com o Calleri, contra esse time do Flamengo, você não pega na bola. Você tem que entender o jogo como funciona. Qual é o lado que eles mais jogam. Claro que o Filipe Luís é um ótimo jogador, um ótimo construtor. Mas qual é o lado que [o Flamengo] chega com mais força? É o lado direito do Flamengo onde se faz bastante jogadas. O Patrick entrou para fazer uma função tática muito importante e jogou muito bem. Saiu porque já era minuto 65. Ele já estava um pouco cansado, já não conseguia mais acompanhar o Rodinei. Nós passamos o Galoppo para aquele lado, para ter força física e aí deixamos Calleri com o Luciano na frente”, explicou. “Até me estranha muito o torcedor, com o Patrick jogando da maneira que vinha jogando, o time se comportando da maneira como vinha se comportando, já no primeiro tempo começar a gritar ‘é, Luciano’. Eu acho que o time como um todo fez uma boa partida”, continuou.

Rogério Ceni, ao mesmo tempo, criticou a diretoria do São Paulo por aumentar o valor dos ingressos para o duelo decisivo diante do Flamengo. Com um público de 51.365 torcedores, o Tricolor arrecadou um montante de R$ 6.2 milhões, recorde na temporada do futebol brasileiro e registrando uma média R$ 120,70 por entrada. De acordo com o comandante são-paulino, a cúpula do clube deveria baixar o valor dos ingressos em outras partidas, como no embate com o Atlético-GO, marcado para o dia 8 de setembro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. “O ingresso foi caro. Torcedor sempre acompanhou a gente. Erramos. Ponto. Caro demais. Talvez tenhamos a chance de corrigir para a Sul-Americana”, ressaltou Rogério Ceni.