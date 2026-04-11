Com desfalques importantes, São Paulo perde para o Vitória por 2 a 0

A derrota interrompe a sequência Tricolor de três jogos invictos e faz a equipe são-paulina estacionar nos 20 pontos

WILLIAM MALTA FRANÇA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo ficou mais exposto depois de expulsão no início do segundo tempo e mexidas ruins de Roger Machado



Em tarde de pouca inspiração em Salvador, o São Paulo foi superado pelo Vitória, por 2 a 0, no Barradão, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O time Tricolor sentiu os desfalques de jogadores importantes e produziu pouco diante do rival baiano neste sábado (11). A equipe são-paulina ainda teve um jogador expulso no início do segundo tempo e ficou ainda mais exposta depois de mexidas ruins do técnico Roger Machado. Cacá e Ramon marcaram os gols da partida.

Com a derrota, o São Paulo interrompe uma sequência de três jogos invictos, estaciona nos 20 pontos e perde a chance de encostar no Palmeiras na liderança do Brasileirão. O time Tricolor volta a campo na terça-feira (14) para enfrentar os chilenos do O’Higgins, pela Copa Sul-Americana. No sábado (18), encaram o Vasco, no Rio, pelo Brasileirão.

Já o Vitória chegou aos 14 pontos e se distancia da zona de rebaixamento. O próximo compromisso dos baianos no Brasileiro será no próximo sábado, novamente em casa, contra o Corinthians.

Apesar de estar desfalcado de alguns de seus principais jogadores (Lucas Moura, Luciano, Pablo Maia, Bobadilla e Calleri), o São Paulo tentou adotar uma postura de protagonismo no Barradão. O time de Roger Machado ficou por mais tempo com a posse de bola e buscou marcar o Vitória no campo de defesa para sufocar o adversário. A equipe Tricolor levou perigo em finalizações de Artur, dentro da área, e Marcos Antônio, em chute de longa distância.

O Vitória encontrou muita dificuldade para superar a marcação são-paulina e chegar em superioridade numérica ao ataque para levar perigo à meta do goleiro Rafael. Quando a equipe baiana acertou um passe em profundidade nas costas da defesa, a arbitragem assinalou impedimento. Ao recuperar a bola, o São Paulo buscou acelerar com esticadas nas pontas, mas Artur e Ferreira foram pouco efetivos.

Com o jogo truncado, a bola parada fez a diferença. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Cacá aproveitou o desvio após cobrança de falta para mandar para o fundo das redes e abrir o placar para o Vitória. Após o gol, o São Paulo se lançou ao ataque e assustou em finalização de André Silva, que parou em boa defesa de Lucas Arcanjo, e chute cruzado de Artur, que passou à frente de Cauly na pequena área.

O São Paulo voltou do intervalo com o objetivo de manter um ritmo intenso para buscar o empate, mas o técnico Roger Machado precisou revisar seu plano logo no início do segundo tempo após o lateral Lucas Ramon ser expulso por acertar um chute no rosto de Matheuzinho. Com um jogador a menos, a equipe Tricolor ficou exposta e o Vitória teve a chance de ampliar logo no início da segunda etapa, mas desperdiçou contra-ataques.

Mesmo após a expulsão, o São Paulo continuou com maior posse de bola, mas perdeu criatividade depois da saída de Cauly, sacrificado para dar lugar ao lateral Cédric na recomposição da linha de defesa. Perigoso, o Vitória por pouco não aumentou a vantagem em cobrança de falta de Erick, que acertou a trave.

Roger fez mudanças para manter o time ofensivo. O treinador colocou opções de velocidade, como Tapia e Tetê, e foi para o tudo ou nada ao abdicar do meia Danielzinho para colocar o jovem Lucca, outro atacante. O São Paulo pagou o preço por se expor com um jogador a menos e viu o Vitória ampliar aos 37 minutos com Ramon, em ótima tabela de pé em pé até o lateral-esquerdo receber livre na área para definir a partida.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 × 0 SÃO PAULO

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Renê); Erick e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho (Lucca), Marcos Antônio e Cauly (Cédric Soares); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreira (Tetê). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

GOLS: Cacá, aos 35 minutos do primeiro tempo; Ramon, aos 37 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Tarzia e Baralhas (Vitória); Marcos Antônio, Tetê e Rafael Tolói (São Paulo).

CARTÕES VERMELHOS: Lucas Ramon (São Paulo).

PÚBLICO: 18.102 torcedores.

RENDA: R$ 539.406,00.

LOCAL: Barradão, em Salvador (BA).

*Estadão Conteúdo