Com direito a ‘lei do ex’, São Paulo leva virada do Grêmio no Brasileirão

Reinaldo marcou o gol da vitória do Tricolor Gaúcho, por 2 a 1, na Arena do Grêmio

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio virou o jogo com o São Paulo, ainda no primeiro tempo



O São Paulo viajou para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu, de virada, por 2 a 1. O Tricolor Gaúcho assume a 3ª colocação da tabela, enquanto o Tricolor Paulista fica em 7º e emenda sua segunda derrota seguida. O jogo começou aberto e aos 14 minutos, Calleri abriu o placar, de cabeça. A bola fez uma curva e enganou o goleiro Gabriel Grando. Dois minutos depois, Suárez tentou empatar de cabeça e forçou Rafael a fazer grande defesa. Aos 30, a arbitragem marcou pênalti para o Grêmio. Cristaldo foi para a cobrança e converteu. Não demorou muito e aos 39, o ex-São Paulo, Reinaldo, virou o jogo para o Grêmio. No segundo tempo, o São Paulo melhorou e acertou o travessão aos 10 minutos. A equipe continuou tentando e nos minutos finais, Luciano teve uma grande chance para empatar, mas chutou para fora. Na próxima rodada, o Tricolor Paulista faz o clássico contra o Palmeiras no domingo, 11, às 16h (horário de Brasília) e o Grêmio viaja para enfrentar o Flamengo, no mesmo dia às 18h30.