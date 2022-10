Com futuro indefinido no Fluminense, Paulo Henrique Ganso é observado pelo São Paulo

De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, a diretoria são-paulina está monitorando a situação do meia, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC. Paulo Henrique Ganso pode voltar ao São Paulo em 2023



O São Paulo está interessado em recontratar o meio-campista Paulo Henrique Ganso na próxima temporada. De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a diretoria são-paulina está monitorando a situação do meia, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023 e ainda não foi procurado para prolongar seu vínculo. Até o momento, no entanto, o Tricolor paulista não fez qualquer tipo de proposta pelo armador. Em contato com a reportagem, os dois clubes preferiram não comentar o assunto. Independente disso, a negociação não é considerada simples pelos são-paulinos. Em crise financeira, o clube não está disposto a desembolsar uma alta quantia pelo atleta de 33 anos. Apesar de não ser um jogador de características semelhantes ao perfil buscado pelo treinador Rogério Ceni, Ganso é visto como um diferencial e uma peça que pode agregar ao elenco para a temporada de 2023.

Formado nas categorias de base do Santos, Ganso ganhou títulos importantes na Vila Belmiro, como a Libertadores (2011) e a Copa do Brasil (2010), por exemplo. Contratado pelo São Paulo em 2012, o meio-campista conquistou uma Copa Sul-Americana, colecionou bons momentos no Morumbi e acabou sendo negociado com o Sevilla, em 2016. Na ocasião, Ganso agradeceu o clube por projetá-lo ao futebol europeu e cravou que retornaria ao time tricolor. “O São Paulo mudou a minha vida. Quando eu cheguei, muitas pessoas falaram que eu não jogaria aqui. Que eu já era um ex-jogador. Mas graças ao clube, hoje, eu posso jogar futebol com alegria. Só posso agradecer, porque o São Paulo representa muito na minha vida. Não tenho dúvidas de que um dia voltarei para conquistar a Libertadores pelo Tricolor”, disse Ganso, na ocasião.