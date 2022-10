Em jogo com expulsões, Palmeiras e São Paulo empatam sem gols pelo Brasileirão

Mesmo com o resultado, o Alviverde segue isolado na liderança do torneio nacional com 68 pontos

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO No Allianz Parque, clássico paulista terminou tudo igual neste domingo, 16



O Palmeiras e o São Paulo ficaram no zero a zero, na tarde deste domingo, 16, no Allianz Parque, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Mesmo com o empate, o Alviverde segue isolado na liderança do torneio nacional com 68 pontos. Por outro lado, o Tricolor estaciona na 11ª posição com 41 pontos.