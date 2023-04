Com gol de Eduardo no fim, Botafogo vence São Paulo na rodada inaugural do Brasileirão

Tricolor até buscou o empate com Jonathan Calleri, mas conheceu a primeira derrota no Nacional ao levar aos 44 minutos do segundo tempo

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho Soares marcou para o Botafogo diante do São Paulo



O Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro 2022 com o pé direito neste sábado, 15, ao derrotar o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em partida equilibrada, Tiquinho Soares abriu o placar no começo, enquanto Jonathan Calleri deixou tudo igual pouco depois. Já aos 44 minutos do segundo tempo, Eduardo testou para as redes e deu a vitória ao time carioca na rodada inaugural do Nacional. Agora, as duas equipes “viram a chave” e focam na Copa Sul-Americana. O Glorioso recebe o César Vallejo (Peru) na próxima quinta-feira, 20, novamente na capital carioca. Dois dias antes, o conjunto liderado por Rogério Ceni recebe o Academia Puerto Cabello (Venezuela), no Morumbi. Os jogos são válidos pela segunda rodada do torneio continental.

Como foi o jogo

O Botafogo começou a partida pressionando, controlando a posse de bola e empurrando o São Paulo contra a sua própria meta. Logo aos 3 minutos, Tiquinho Soares aproveitou cobrança de falta de Eduardo e testou para as redes. Sem “tirar o pé”, o Glorioso teve oportunidades para ampliar com Eduardo e Danilo Barbosa. O time carioca, porém, foi surpreendido na primeira chance são-paulina. Aos 12 minutos, Jonathan Calleri tabelou com Luciano e completou para as redes, deixando tudo igual. O gol do Tricolor freou a empolgação dos mandantes, que passaram a ter menos a posse de bola. Ainda na etapa inicial, as duas equipes desperdiçaram boas finalizações.

No retorno do intervalo, o Botafogo voltou com mais ímpeto e quase desempatou em linda jogada pessoal de Júnior Santos. Os paulistas, novamente, se reorganizaram e conseguiram criar boas chances. Em duas delas, Caio Paulista e Marcos Paulo pararam no goleiro Lucas Perri. Já no fim da partida, aos 44 do segundo tempo, Eduardo aproveitou levantamento na área e testou para as redes, tirando de Rafael. Assim, os botafoguenses deixaram o Nilton Santos, com uma vitória suada. O São Paulo, além de lamentar o revés, também se preocupa com mais dois machucados: Luciano e David se contundiram.