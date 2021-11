Com gol de falta de Benítez, São Paulo busca empate contra o Fortaleza na Arena Castelão

Fortaleza saiu na frente e o Tricolor Paulista teve gol anulado pelo VAR durante o segundo tempo

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Times fizeram jogo morno no primeiro tempo, mas no segundo a história foi diferente



No reencontro com Rogério Ceni, o Fortaleza recebeu o São Paulo nesta quarta-feira, 10, na Arena Castelão e empatou por 1 a 1. O resultado coloca o Leão do Pici em 4º lugar com 49 pontos. Já o Tricolor Paulista está na 14ª posição ficando a cinco pontos da zona do rebaixamento. As duas equipes se estudaram muito e o primeiro tempo foi morno. Os times tentavam criar jogadas no ataque, mas as defesas se sobressaíram e o jogo ficou mais concentrado no meio de campo. No segundo tempo, as equipes resolveram abrir mais a partida e as chances claras surgiram. Aos 4 minutos, Reinaldo chutou forte da entrada da área e a bola passou raspando a trave. No lance seguinte, Ronald chutou cruzado e a bola passou muito perto da trave esquerda.

Aos 13 minutos, num lance de ataque pela esquerda com Depietri, Robson apareceu na pequena área e empurrou para as redes. Depois de aberto o placar, Ceni fez algumas mudanças na equipe visitante que melhoraram o equilíbrio do jogo, mas o Fortaleza ainda era quem tinha mais chances no ataque. Aos 38 minutos, Vitor Bueno marcou, mas o VAR revisou e anulou o gol por impedimento no início do lance. Nos acréscimos, Benítez bateu falta com perfeição e empatou o jogo. Na próxima rodada, o São Paulo joga contra o Flamengo no domingo, dia 14, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Fortaleza viaja e enfrenta o RB Bragantino no sábado, dia 13, às 19h.