Com protestos na arquibancada, São Paulo perde para o Internacional por 1 a 0

Tricolor pode terminar a temporada sem vaga na Copa Libertadores de 2023

RAFAEL ASSUNçãO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo não jogou bem contra o Internacional



A reta final do Campeonato Brasileiro para o São Paulo tem sido dramática. Depois de embalar e sonhar com a fase de grupos da Libertadores, o Tricolor não vence a três rodadas e corre o risco de ficar de fora até da fase preliminar do torneio intercontinental do próximo ano. Nesta terça-feira, 08, o São Paulo precisava vencer o Internacional para fisgar uma vaga, mas perdeu por 1 a 0 e saiu de campo vaiado pela torcida, no Morumbi. O time começou com gás, mas foi se perdendo na marcação e aos 20 minutos, Maurício recebeu na direita, bateu por baixo de Felipe Alves e abriu o placar. O Tricolor fez um primeiro tempo bem abaixo. Na volta do intervalo, o ímpeto do início se repetiu e aos 7 minutos, Igor Gomes fez um belo gol chutando da entrada da área. O VAR foi acionado por falta no lance e o gol foi anulado. O Inter, por outro lado, começou a travar o jogo com muitas quedas e reclamações. A vitória mantém os Colorados em segundo e o São Paulo é o 9º. Na próxima e última rodada do Brasileirão 2022, o Tricolor viaja para enfrentar o Goiás e o Internacional recebe o campeão Palmeiras.