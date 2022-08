Com renovação travada no São Paulo, Luizão se aproxima da Premier League

Com apenas 20 anos, o defensor tem ofertas dos ingleses Fulham e West Ham, além de outras equipes de Portugal

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC Luizão deve deixar o São Paulo nos próximos meses



O São Paulo não deve continuar com o zagueiro Luizão por muito tempo. Com contrato válido somente até o fim de janeiro de 2023, o jovem não aceitou as propostas de renovação do Tricolor e deve deixar o clube do Morumbi ainda neste ano. Com apenas 20 anos, o defensor tem ofertas dos ingleses Fulham e West Ham, times que disputam a Premier League, além de outras equipes de Portugal. A diretoria são-paulina, assim, estuda manter um percentual dos direitos econômicos do atleta, que sonha em jogar na Inglaterra e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Menon, do UOL, e confirmadas pelo repórter Caíque Sá, do Grupo Jovem Pan. Formado nas categorias de base são-paulinas, Luizão foi promovido ao time profissional nesta temporada. Sob o comando de Rogério Ceni, ele fez 12 partidas, sendo cinco delas pela Copa Sul-Americana. Tratado internamente como um jogador valioso, o defensor passou a ser substituto natural de Léo.