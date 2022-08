STJD pune Anderson Daronco por ameaçar Hulk em partida do Atlético-MG

Intimado pela Procuradoria a se manifestar sobre os fatos, o árbitro disse que jamais desejou desrespeitar ou ameaçar qualquer atleta

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk reclamou com Anderson Daronco durante a partida entre Atlético-MG e São Paulo



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou que o árbitro Anderson Daronco terá de pagar R$ 5 mil em cestas básicas por ter ameaçado o atacante Hulk, do Atlético-MG, em duelo contra o São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro 2022. Além disso, o Tribunal avisou que o juiz precisará emitir até o próximo sábado, 27, uma nota ao Galo e ao atleta, esclarecendo os fatos denunciados pelo clube em Notícia de Infração ingressada no STJD. Na ocasião, o craque do time mineiro deixou o jogo, válido pela 16ª rodada e disputado em 10 de julho, afirmando que foi ameaçado por Daronco. “Quando estava acabando o jogo ele falou assim: ‘Cuidado com o que você vai falar lá fora’. Eu falei ‘por quê?’, e ele respondeu ‘porque não é o último jogo que eu vou apitar de vocês’. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Diante dos meus quatro filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali”, disse Hulk. Intimado pela Procuradoria a se manifestar sobre os fatos, o árbitro disse que jamais desejou desrespeitar ou ameaçar qualquer atleta, justificando que nos jogos os ânimos ficam inflamados e que os juízes precisam controlar a partida. Apesar disso, ele e o Atlético-MG concordaram com os termos da proposta. A Transação Disciplinar foi homologada pelo auditor do Pleno, Felipe Bevilacqua.