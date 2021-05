Com time reserva, São Paulo empata em 1 a 1 com o Rentistas na Libertadores

Estreante, Orejuela marcou para o Tricolor e González empatou; resultado deixa o São Paulo na liderança do Grupo E

EFE/Ernesto Ryan

Administrando a equipe para atuar no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, o treinador Hernán Crespo mandou à campo na noite desta quarta-feira, 12, um time reserva do São Paulo para enfrentar o Rentistas, no Uruguai, pela 4ª rodada da fase de grupos. O resultado foi um empate em 1 a 1 que deixa a equipe em primeiro no Grupo E, empatada em oito pontos com o Racing, adversário da próxima rodada. Dentro de campo o time começou com tudo e marcou logo aos quatro minutos com o estreante Orejuela, depois de cobrança de escanteio de Igor Gomes. A vantagem, no entanto, não durou muito e aos 13 minutos, Martín González igualou também depois de lance de escanteio. A partir daí as duas equipes travaram o jogo no meio de campo e não levaram tanto perigo ao gol adversário.

Na volta do intervalo, o São Paulo teve uma grande chance para voltar a liderar o placar. Aos dois minutos, o juiz marcou pênalti para o Tricolor depois que a bola bateu na mão de Sosa dentro da área. Vitor Bueno foi para a cobrança, bateu mal e o goleiro Rossi agarrou a bola. Apesar do revés, o São Paulo continuou em cima e aos nove minutos, Orejuela acertou o travessão depois de cruzamento fechado. O goleiro Rossi, então, se tornou o nome do jogo com mais duas defesas difíceis, fechando o placar em 1 a 1. O São Paulo volta a entrar em campo na sexta-feira, 14, contra a Ferroviária pelas quartas de final do Paulistão, às 21h30 (horário de Brasília). Na próxima terça-feira, dia 18, recebe o Racing no Morumbi, às 21h30, para definir a classificação às oitavas da Libertadores e o primeiro lugar no grupo.