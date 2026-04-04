Com três de Ferreirinha, São Paulo goleia Cruzeiro, dorme na vice-líder e alivia pressão sobre Roger
Tricolor volta a vencer após duas derrotas e um empate e chega aos 20 pontos
O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão 2026 na noite deste sábado (4). Jogando em casa e em uma noite iluminada de Ferreirinha, que deixou três no jogo, o tricolor atropelou o Cruzeiro por 4 a 1 em duelo válido pela 10ª rodada da competição. Calleri, de pênalti, também deixou sua marca. Enquanto Christian fez o gol de honra cruzeirense.
Com o resultado, o São Paulo volta a vencer após duas derrotas e um empate e chega aos 20 pontos, dormindo na segunda colocação do Brasileirão. Já o Cruzeiro segue em crise, com apenas 7 pontos em 18º na tabela.
O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, no Uruguai, onde estreia na Sul-Americana contra o Boston River, às 21h30 (Brasília). Já o Cruzeiro estreia na Libertadores na mesma data, no Equador, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h.
Como foi o jogo?
A equipe de Roger Machado começou pressionando e acabou sendo recompensado com um pênalti a seu favor aos 10 minutos de jogo. Artur foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Calleri fofoi para cobrança e abriu o placar. Esse foi o 11º gol do argentino no ano, o 6º no Brasileirão. Ele é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Carlos Vinícius, do Grêmio.
Quatro minutos depois, o São Paulo puxou um contra-ataque, Artur acertou um passe milimétrico para Ferreirinha e o atacante completou embaixo das pernas de Matheus Cunha para fazer o segundo do tricolor.
O Cruzeiro passou a gostar do jogo no fim do primeiro tempo. Kaio Jorge perdeu uma chance cara a cara com Rafael. Mas na volta do intervalo, a Raposa foi mortal e balançou as redes com Christian, completando cruzamento de Arroyo.
A equipe mineira passou a dominar o jogo, mas novamente o São Paulo chegou ao gol. Em escanteio cobrado por Artur, a bola sobrou para Ferreirinha, que fez seu segundo gol na noite. Mas, já nos acréscimos, Ferreirinha deixou o seu hat-trick com um belo gol, passando por dois marcadores e chutando no canto da meta cruzeirense.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.