Boston River x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece nesta terça-feira (7), às 21h30, pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

RENATO GIZZI/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Boston River x São Paulo acontece nesta terça-feira (7), às 21h30, pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana



Boston River e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (7), às 21h30, no Estádio Centenario, em partida válida pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana.

O Boston River é o atual 13º do Campeonato Uruguaio, com 11 pontos, e vem de uma goleada sobre o Montevideo Wanderers, por 4 x 1. Já o São Paulo aparece na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, e vem de uma goleada sobre o Cruzeiro, também por 4 x 1.

Onde assistir Boston River x São Paulo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo SBT (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming).