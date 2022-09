São Paulo cumpre meta orçamentária na Sul-Americana e garante ‘bolada’ em premiação; confira 

Tricolor fará a decisão do torneio continental no dia 1º de outubro, diante do Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina

Reprodução/São Paulo FC Jogadores do São Paulo comemoram classificação para a final da Copa Sul-Americana



Classificado para a final da Copa Sul-Americana 2022, o São Paulo tem como principal objetivo faturar o bicampeonato do torneio diante do Independiente del Valle (Equador), no dia 1º de outubro, na cidade de Córdoba, na Argentina. Financeiramente, no entanto, o Tricolor já atingiu sua meta orçamentária em premiações na competição continental. No início do ano, a diretoria são-paulina calculou chegar na decisão, feito que foi obtido na última quinta-feira, 8, com a vitória nos pênaltis sobre o Atlético Goianiense, no Morumbi. Com a classificação, o clube do Morumbi garantiu no mínimo 4,8 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões), em caso de vice. Em caso de título, porém, o São Paulo vai arrecadar um total de 7,8 milhões de dólares (R$ 40,6 milhões).

O Tricolor, vale lembrar, também conseguiu alcançar sua meta orçamentária no Campeonato Paulista, ao terminar na segunda posição, e na Copa do Brasil – o time de Rogério Ceni disputa a semifinal com o Flamengo e precisa de uma vitória expressiva no Maracanã, na próxima quarta-feira, 14, após ser derrotado por 3 a 1, no Morumbi. Além disso, o São Paulo também conseguiu superar os R$ 149 milhões estimados em vendas de atletas.