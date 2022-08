Copa do Brasil: São Paulo finaliza preparação para jogo contra o Flamengo e deve ter desfalque

Rogério Ceni comandou um trabalho tático e focou nas jogadas de bolas paradas no último treino antes do início da semifinal

Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC Grupo treinou no CT na tarde desta terça-feira, 23



O São Paulo finalizou na tarde desta terça-feira, 23, a preparação para o primeiro jogo contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe Tricolor se apresentou no CT da Barra Funda por volta das 14h (horário de Brasília) para a sessão de treinamento com o técnico Rogério Ceni. Segundo nota do clube, o time fez um trabalho tático e na sequência um coletivo de 11 contra 11. A bola parada teve destaque especial. O São Paulo pode ter um desfalque para o jogo. O volante Gabriel Neves teve um trauma no tornozelo na partida do final de semana, contra o Santos, e fez trabalhos no REFFIS. Os relacionados não foram revelados. A primeira partida será no Morumbi, às 21h30 e a expectativa é de casa cheia, com mais de 44 mil ingressos já tendo sido vendidos antecipadamente. A partida de volta será dia 14 de setembro, no Maracanã.