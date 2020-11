Copa do Brasil: São Paulo joga bem, vence o Flamengo de novo e está na semifinal

Luciano e Pablo marcaram os gols da partida e São Paulo eliminou o ídolo Rogério Ceni pela segunda vez no torneio nacional

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano marcou dois na vitória do São Paulo



O jogo mais esperado das quartas de final da Copa do Brasil decepcionou no primeiro tempo. Com vantagem do primeiro jogo, quando venceu por 2 a 1, o São Paulo recebeu o Flamengo na noite desta quarta-feira, 18, no Morumbi, para decidir quem iria para as semifinais. A partida não foi nem de longe igual ao jogo de ida, que foi muito movimentado. A equipe de Fernando Diniz se defendeu em praticamente todo o primeiro tempo, chegando ao gol de Diego Alves apenas aos 21 minutos, quando marcou com Luciano, mas o juiz anulou por impedimento. Já o Flamengo, sufocou a zaga são-paulina, mas não conseguiu assustar o gol de Tiago Volpi.

Na volta do intervalo, o São Paulo veio com uma nova postura. Antes dos dois minutos, Luciano recebeu bom cruzamento de Daniel Alves e deu um tapinha para tirar o goleiro da jogada e abriu o placar – dessa vez para valer. Aos 10 minutos, o camisa 11 balançou as redes de novo, agora de cabeça, após cruzamento de Reinaldo, e deixou a tarefa dos cariocas mais difícil. Aos 17 minutos, a bola bateu na mão de Brenner na grande área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Vitinho isolou. No fim do jogo, aos 39 minutos, Pablo marcou o terceiro em passe errado de Arão e fechou a conta.

Ídolo do time paulista, Rogério Ceni foi eliminado pela segunda vez pelo seu ex-time somente nesta edição do torneio. Nas oitavas de final, o treinador comandava o Fortaleza, que empatou com o São Paulo duas vezes e perdeu nos pênaltis. Nas quartas, recém contratado pelo Flamengo, a eliminação veio novamente. Com o resultado, o Tricolor enfrenta o Grêmio na próxima fase. O outro confronto será entre Palmeiras e América-MG. Data e horário dos confrontos ainda não foram definidos pela CBF.