Copinha: São Paulo faz 1 a 0 no Retrô-PE e se classifica para a terceira fase

Talles Wander marcou o único gol da partida; Tricolor enfrentará o América-MG na próxima fase

Matheus Dahsan/saopaulofc.net Talles Wander é um dos artilheiros do torneio com 5 gols



O São Paulo conquistou a última vaga para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. O Tricolor Paulista jogou contra o Retrô-PE, em Marília, na noite desta sexta-feira e venceu por 1 a 0. O primeiro tempo foi muito estudado por ambas as equipes e as chances criadas foram desperdiçadas ou finalizadas para longe. No segundo tempo o cenário mudou. Logo no primeiro minuto, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor. Talles Wander foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. Os pernambucanos, então, precisaram ir pra cima e, num lance no ataque, Alisson do Retrô foi expulso. Mesmo com um a menos, o Retrô teve duas chances de perigo. Nos acréscimos, Renatinho foi expulso também tentando evitar um contra-ataque são-paulino. O adversário da próxima fase será o América-MG.