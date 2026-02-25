Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coritiba e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 19h30, no Couto Pereira, no Paraná; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan Coritiba x São Paulo se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro



Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Couto Pereira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quarta rodada da competição.

O São Paulo é o atual segundo colocado com 7 pontos, soma duas vitórias e um empate. Vai para o jogo vindo de uma classificação para semifinal do Campeonato Paulista.

Já o Coritiba, que voltou este ano à série A do Brasileirão, está na décima posição e tem 4 pontos. Soma uma vitória, um empate e uma derrota. Vindo de um empate na última rodada, o Coritiba busca se reencontrar com a vitória.

Onde assistir Coritiba x São Paulo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 19h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Amazon Prime.

Coritiba x São Paulo – Brasileirão

Data e hora: 25 de fevereiro, às 19h30 (Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)