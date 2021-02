Torcida do Flamengo pede saída de treinador após título do Brasileiro: ‘#ForaCeni’

Nas redes sociais, a hashtag ficou entre os assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira, 26, com muitos flamenguistas questionando as apresentações do time

PISCINA EFE / Marcelo Endelli Rogério Ceni durante partida do Flamengo



O Flamengo arrancou na reta final do Campeonato Brasileiro, tomou a liderança do Internacional na penúltima rodada e sagrou-se campeão da temporada 2020 sob o comando de Rogério Ceni, que chegou ao postou de treinador do Rubro-Negro em novembro do ano passado, após a demissão de Domènec Torrent. A torcida, então, está satisfeita com o ex-goleiro, certo? Não é bem assim. Nas redes sociais, a hashtag “#ForaCeni” ficou entre os assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira, 26, com muitos flamenguistas questionando as apresentações do time.

“Com toda certeza é #ForaCeni! O Flamengo tem elenco pra praticar um futebol muito mais vistoso e principalmente competitivo. Ceni não se mostrou capaz de extrair o máximo que estes jogadores podem entregar!”, comentou um torcedor, logo após a derrota para o São Paulo, que, combinada com o empate do Internacional, deu o título ao Rubro-Negro. “Flamengo, com o elenco atual e o orçamento que tem, não pode ficar com um promessa (bem contestável) como treinador. Vem Leonardo Pereira!”, completou outro, recomendando o nome de um outro treinador português.

Ceni foi contratado quando o Flamengo era apenas o quarto colocado, com cinco pontos a menos do São Paulo, então líder do Brasileirão. Apesar da recuperação no nacional e do título, o treinador não conseguiu evitar as quedas na Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil. Seu vínculo com o Rubro-Negro vai até o final de 2021.

#ForaCeni independente do resultado já deu — Arthur (@CRFtenhomundial) February 26, 2021

Não é possível que o Flamengo não consiga contratar um treinador que tenha a capacidade de escalar Gabigol e Pedro juntos, BH na esquerda, Arrascaeta jogando por dentro, Thiago Maia e Gerson de volantes. Rogério Ceni já provou QUE NÃO CONSEGUE #ForaCeni — Mauricio Assis (@maucrf1895) February 26, 2021