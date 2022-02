Paulistão: Em jogo movimentado, RB Bragantino vence o São Paulo por 4 a 3

Tricolor segue sem vencer no torneio estadual, enquanto o Massa Bruta é líder do Grupo D

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Tricolor ainda não venceu no torneio estadual



O jogo de encerramento da 3ª rodada do Campeonato Paulista foi movimentado em Bragança nesta quinta-feira, 3. RB Bragantino recebeu o São Paulo e venceu por 4 a 3. O Tricolor ainda não venceu no torneio e está em terceiro no Grupo B. O Massa Bruta assumiu a liderança do Grupo D. O primeiro gol da partida saiu aos 12 minutos, com Artur aproveitando vacilo de Miranda e batendo no cantinho de Volpi. Aos 23, Alisson apareceu na pequena área e aproveitou o rebote do goleiro para empatar o jogo. Aos 41 minutos, Alerrando recolocou o Bragantino na frente. No segundo tempo, aos dois minutos, Igor Vinícius empatou novamente. Em chute de grande estilo, Calleri virou para o Tricolor aos oito. Porém, dez minutos depois, Hyoran bateu colocado e fez um belo gol para deixar tudo igual. Aos 42, Gabriel Novaes decretou a vitória do Bragantino. Na próxima rodada, o Braga viaja para enfrentar a Ferroviária no domingo, dia 6, às 20h30 (horário de Brasília), enquanto a equipe de Ceni folga.