Daniel Alves entra na lista de inadimplentes da Fazenda espanhola

EFE/EPA/Marcelo Endelli / POOL Daniel Alves está na lista de inadimplentes da Fazenda espanhola



Daniel Alves, do São Paulo, não está se preocupando apenas com a má fase do time, que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após somar apenas 4 pontos em sete rodadas. De acordo com uma lista publicada nesta segunda-feira, 28, pela Agência Espanhola de Impostos, o lateral direito está no grupo de inadimplentes do Ministério da Fazenda do país, tendo uma dívida de 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões) correspondente ao período em que atuou na Espanha por Sevilla e Barcelona, entre 2003 e 2016.

Na lista, na qual figuram os contribuintes com dívidas pendentes com a Fazenda em 31 de dezembro de 2020 superiores a 1 milhão de euros, aparecem também o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, com uma dívida de 1,5 milhão de euros, e o vice-presidente do Sevilla, José María del Nido Carrasco, com uma dívida de 1,7 milhão. Por sua vez, Neymar, que era o maior devedor da lista divulgada no ano passado, com uma dívida de 34,6 milhões de euros, não aparece mais entre os inadimplentes da Fazenda espanhola. Isto não significa, no entanto, que o atacante tenha liquidado sua dívida, mas sim que a colocou abaixo do patamar de 1 milhão de euros ou conseguiu algum tipo de suspensão ou adiamento.

*Com informações da Agência EFE