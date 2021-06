São Paulo informa que Hernán Crespo testou positivo para a Covid-19

No tempo de afastamento do treinador, o time será comandado pelo auxiliar técnico Juan Branda

Fellipe Lucena / saopaulofc Hernán Crespo ficará afastado da equipe pelo tempo de recuperação



O treinador do São Paulo, Hernán Crespo, testou positivo para a Covid-19 neste sábado, 26. A informação foi dada pelo clube em suas redes sociais durante a noite. “O técnico Hernán Crespo testou positivo para Covid-19. Ele já se encontra em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. Durante seu afastamento, o time será comandado pelo auxiliar Juan Branda“, escreveram. No início do mês, Crespo ficou afastado por alguns dias do comando da equipe por apresentar um quadro gripal. Na ocasião ele se submeteu a testes, mas deram negativo. O time está em Fortaleza, no Ceará, para enfrentar o Ceará neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista está na zona de rebaixamento, com apenas três pontos conquistados em seis jogos (três derrotas e três empates).