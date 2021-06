Brasileirão: São Paulo e Ceará ficam no empate em 1 a 1 na Arena Castelão

Jorginho e Éder marcaram os gols da partida; São Paulo segue sem vencer no campeonato

CAMILA LIMA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo continua sem vencer no Brasileirão



O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na sétima rodada do torneio, o Tricolor Paulista empatou em 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão, e continua na zona de rebaixamento. A equipe não teve na beira do gramado o técnico Hernán Crespo, que testou positivo para a Covid-19 neste sábado e ficará afastado para se recuperar. Dentro de campo quem saiu na frente foram os donos da casa com Jorginho, aos 23 minutos. Logo no começo do segundo tempo, aos sete minutos, Vitor Bueno recebeu na área, passou para Éder que chutou. A bola desviou em Gabriel Dias e foi morrer no fundo das redes. O São Paulo voltou mais ligado e aos 12 chegou com Vitor Bueno pela esquerda. Mas o Ceará não se intimidou e aos 30, Saulo finalizou com perigo, forçando Tiago Volpi a fazer uma grande defesa.

No último minuto, Mendonza ainda teve uma grande chance para dar a vitória ao Ceará, mas chutou para fora. O resultado deixa o São Paulo em 17º lugar, com quatro pontos, e o Ceará em 12º, com nove pontos. Na próxima rodada, o Tricolor Paulista faz o clássico Majestoso contra o Corinthians, na Neo Química Arena, quarta-feira, e o Ceará viaja à São Paulo para enfrentar o RB Bragantino na quinta-feira.