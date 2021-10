Daniel Alves nega mágoa com São Paulo e responde se jogaria em outros clubes paulistas

Lateral-direito abriu ‘caixa de perguntas’ em suas redes sociais para interagir com os seguidores

Pedro H. Tesch/Estadão Conteúdo Daniel Alves saiu do São Paulo em agosto



O lateral-direito Daniel Alves utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 26, para interagir com seus fãs e abriu uma “caixa de perguntas” no storie do Instagram, onde os seguidores podem enviar qualquer tipo de pergunta ao atleta. Em uma delas, um seguidor perguntou se ele tinha mágoa do São Paulo pela saída conturbada. “Não fiquei chateado. Gostaria que o fim tivesse sido de uma maneira diferente, mas, como bons seres humanos, nem tudo sai como sempre planejamos, mas sempre (ficamos) agradecidos”, disse Daniel. Depois de algumas declarações públicas cobrando o dinheiro do Tricolor, jogador e clube encerraram o contrato.

Em outra pergunta, Daniel Alves foi questionado se jogaria em outro clube do Estado de São Paulo, como o rival Corinthians. Ele foi enfático na resposta. “Não jogaria em um rival do São Paulo. Respeito todos os clubes e suas histórias, mas sou tricolor”, afirmou. Sem atuar pelo Tricolor desde 25 de agosto, e fora dos gramados desde o dia 9 de setembro, quando defendeu a seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, Daniel ainda busca espaço em um novo clube para 2022. Recentemente, o lateral de 38 anos chegou a se oferecer ao Barcelona dizendo que “dinheiro não é o problema”, já que o clube passa por problemas financeiros.