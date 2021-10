Gabriel leva advertência do STJD por expulsão contra o América-MG e não desfalca Corinthians

Volante foi julgado por xingar o árbitro após cartão vermelho; juiz afirmou ter se sentido ofendido pelas palavras do atleta

João Zebral / América Gabriel foi expulso do jogo



O volante Gabriel, do Corinthians, foi advertido nesta terça-feira, 26, pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por “reclamação desrespeitosa” contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio durante partida contra o América-MG, no dia 19 de setembro, quando foi expulso. O atleta tinha sido denunciado após apontar o dedo para a arbitragem e dizer “Você me tirou da por** do próximo jogo, caral**”, segundo relatou o árbitro na súmula da partida, que também afirmou ter se sentido ofendido. A Procuradoria enquadrou o volante no artigo 258, parágrafo 2, sobre “conduta contrária à disciplina ou ética desportiva ao reclamar de forma desrespeitosa contra as decisões da arbitragem”. A pena mínima de um jogo de suspensão foi convertida para uma advertência. O Corinthians volta a entrar em campo na segunda-feira, dia 1º, contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.