Daniel Alves passa por cirurgia para corrigir fratura no antebraço

Jogador ainda não tem previsão para retornar ao time do São Paulo

Marcello Zambrana/AGIF/Estadão Conteúdo Daniel Alves em ação durante o jogo entre São Paulo e Athletico-PR no Morumbi



Após sentir uma fratura no antebraço direito na partida entre São Paulo e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, Daniel Alves foi operado nesta quinta-feira. De acordo com o clube, o procedimento, de aproximadamente uma hora, foi bem sucedido. O atleta permanecerá em casa para a primeira fase da recuperação, e receberá o acompanhamento do corpo médico do clube. Na segunda etapa do treinamento, o camisa 10 retornará ao CT.

Dani Alves se lesionou no segundo tempo da vitória por 1 a 0, na última quarta-feira. Ele levou uma pancada acidental e foi rapidamente substituído por Luan. O jogador seguiu direto para o hospital, onde exames de imagem apontaram a fratura no antebraço. O médico do clube, Dr. José Sanchez, evitou cravar o tempo de recuperação do atleta.

O próximo compromisso do São Paulo, quando Daniel Alves possivelmente será desfalque, é o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, às 11h. Suspenso, Reinaldo também não joga. Luciano, que sentiu um desconforto muscular, ainda será avaliado pelo departamento médico. O Tricolor é o terceiro colocado no Brasileirão, com dez pontos em cinco partidas. O líder é o Inter, com 12, seguido pelo Vasco, também com dez pontos, mas com um jogo a menos.