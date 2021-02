Daniel Alves sofre críticas após postar vídeo com os ‘melhores momentos’ pelo São Paulo; veja

Alguns torcedores, por outro lado, manifestaram apoio e defenderam o camisa 10 do Tricolor paulista

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Daniel Alves é um dos principais jogadores do São Paulo



O meio-campista Daniel Alves resolveu postar nesta terça-feira, 9, um vídeo em sua conta no Twitter com os seus melhores momentos com a camisa do São Paulo. Na publicação, o jogador aparece fazendo desarmes, aplicando dribles, servindo os companheiros e também marcando alguns gols. Imediatamente, porém, muitos são-paulinos criticaram o atleta pelo vídeo em meio ao péssimo momento do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Além disso, os torcedores pediram para que o camisa 10 recupere o futebol já apresentando com a camisa da equipe paulista.

“Olha aqui Daniel, torço muito pra ti, mas que você e esses jogadores estão fazendo são palhaçada com nossos torcedores, vamos colocar a raça e suar sangue dentro de campo pois perderam o campeonato que estava não mão”, disse um torcedor através do Twitter. “Meu irmão, então joga e seja o que todos nós torcedores esperamos de você.. Que seja o cara que CHAMA, que GRITA que Doe Sangue e Suor em campo e não um cara qualquer no meio de campo”, completou outro. Alguns torcedores, por outro lado, manifestaram apoio e defenderam Dani Alves das críticas. “MONSTRO. Errou, assim como todos erram. Mas enquanto o time foi líder, era quem fazia o meio funcionar, quem comandava a transição ofensiva. Sem falar que, mesmo quando está mal, é o cara que mais corre, mais se entrega, não se omite”, comentou um internauta.

O São Paulo chegou a ter sete pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, apresentando um bom futebol e vencendo rivais diretos pelo título. No início deste ano, entretanto, o time viu o desempenho despencar, somando seis partidas sem vencer e caindo para a quarta colocação. Sem Fernando Diniz, que foi demitido na semana passada, o Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, 10, quando recebe o Ceará no estádio do Morumbi.

Veja as reações abaixo:

Que volte a jogar que nem no video, porque ultimamente só decepcao, voce parou de jogar no primeiro jogo da semi final contra O GREMIO! — PH (@paaaauloo) February 9, 2021

Vaza do tricolor me arrependo amargamente de ter gasto meu suado dinheiro ,comprando uma camisa oficial sua … Uma das maiores decepções da história do São Paulo e pelo visto ainda vai sair deixando um rombo milionário — Nadog Akatsuki (@Barauna13x) February 9, 2021

Você devia sair do São Paulo, a gente tá cansado de ser desrespeitado — João Limberger (@joaolimberger7) February 9, 2021

Faz um vídeo só com lances de RB Bragantino x SPFC e de outros jogos que vc atuou da mesma forma. A vdd é que vc não aguenta mais correr na lateral (idade) e no meio não está sendo tão bom assim e nem tanpouco com a disposição que deveria! — Eme®son²¹♠🇾🇪 (@CorreaEmerson21) February 9, 2021