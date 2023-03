Destaque do São Paulo na temporada, argentino Galoppo é monitorado pela seleção italiana

De acordo com o jornal ‘Gazzetta Dello Sport’, o jogador do Tricolor e outros argentinos com cidadania italiana estão na mira da comissão técnica de Roberto Mancini

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Giuliano Galoppo é o artilheiro do Campeonato Paulista



Destaque do São Paulo na temporada e artilheiro do Campeonato Paulista 2023, o meia-atacante Giuliano Galoppo está na mira da seleção da Itália. De acordo com o jornal “Gazzetta Dello Sport”, o jogador do Tricolor e outros argentinos com cidadania italiana estão na mira da comissão técnica de Roberto Mancini, treinador da “Azzurra”. O interesse acontece após o sucesso de Mateo Retegui, artilheiro do Campeonato Argentino pelo Tigre, que balançou as redes nos últimos dois jogos da Itália. No caso do são-paulino, Galoppo morou no país europeu e até jogou por alguns times de lá nas categorias de base, na época em que seu pai, Marcelino Galoppo, defendeu o Sanremese e o Ventimiglia, times de menor expressão do país europeu. O meia são-paulino vivia ótima temporada, com oito gols e duas assistências em 11 partidas, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante as quartas de final do Paulistão, contra o Água Santa.

Além do jogador do São Paulo, a lista divulgada pelo jornal tem mais três nomes, dos quais dois jogam no futebol argentino: Gianluca Prestianni, jovem promessa de 17 anos que está recebendo suas primeiras oportunidades como profissional no Vélez Sarsfield, e Marco Di Cesare, de 21 anos, zagueiro do Argentino Juniors, que está no grupo do Corinthians na Libertadores. O único dos citados que atua no futebol europeu é Nicolás Capaldo, meio-campista de 24 anos revelado de 24 anos revelado pelo Red Bull Salzburg e atualmente jogador do Red Bull Salzburg, da Áustria. Na atual temporada, tem cinco gols marcados e uma assistência em 22 jogos disputados.

*Com informações do Estadão Conteúdo