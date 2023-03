São Paulo anuncia contratação de Raí Ramos, destaque do Ituano no Paulistão

Tricolor informou que o lateral direito de 28 anos já realizou os exames médicos e assinou contrato até 31 de dezembro de 2025

RENAN MELO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raí Ramos comemora gol marcado contra o Corinthians



O São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira, 24, que chegou a um acordo com o Ituano pela contratação do atacante Raí Ramos. Em comunicado, o Tricolor informou que o lateral direito de 28 anos já realizou os exames médicos e assinou contrato até 31 de dezembro de 2025. Destaque do Galo de Itu no Campeonato Paulista, o jogador marcou um golaço contra o Corinthians, no duelo válido pelas quartas de final. Anteriormente, o atleta colecionou passagens por Londrina, Toledo e Oeste. No exterior, vestiu as camisas de Varzim (Portugal) e Shukura Kubuleti (Geórgia). “Depois de observar o bom trabalho do Raí na Série B do Brasileiro e no Campeonato Paulista, conseguimos trazer esse importante valor para o São Paulo. Acredito que ele poderá agregar muito ao nosso elenco”, afirmou o presidente são-paulino Julio Casares. Já Raí tratou o acerto como a “chance de sua vida”. “É uma oportunidade muito grande chegar ao São Paulo. É a chance da minha vida e vou me entregar ao máximo para retribuir a confiança do clube”, declarou Raí Ramos.