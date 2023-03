São Paulo derrota Coritiba em jogo-treino disputado no CT da Barra Funda 

Tricolor e Coxa realizaram amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro 2023

Rubens Chiri / saopaulofc Pablo Maia durante jogo-amistoso do São Paulo contra o Coritiba



O São Paulo venceu o Coritiba por 4 a 3 na manhã desta segunda-feira, 27, em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda, na capital paulista. No amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro 2023, o Tricolor levou a pior no primeiro tempo, perdendo por 2 a 1. Na segunda etapa, com um time mais próximo do titular, a equipe dirigida por Rogério Ceni virou, ganhando por 3 a 1. Eliminado do Paulistão precocemente, o conjunto são-paulino volta a campo somente no início de abril, com a disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partir das 21 horas (de Brasilia) desta segunda, o São Paulo conhecerá seus adversários no torneio continental. Na liga nacional, a estreia está marcada para 15 de abril, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.