Dirigente e torcedor do San Lorenzo são presos por racismo durante jogo contra o São Paulo 

A classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa Sul-Americana, com a vitória sobre o San Lorenzo, nesta quinta-feira, 10, também foi marcada por casos de racismo. Durante a partida, a Polícia Civil identificou e prendeu um torcedor que arremessou uma banana em direção a um jovem são-paulino. Depois do confronto, também no Morumbi, um dirigente da equipe argentina foi detido ao responder às provocações dos tricolores imitando um macaco. Em contato com o site da Jovem Pan, o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), informou que as prisões em flagrante foram transformadas em preventivas, por risco de fuga do país. Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite afirmou o Estado não irá tolerar mais crimes discriminatórios. “Não vamos tolerar essa atitude dentro ou fora dos estádios de SP. Que o garoto fique bem e saiba que estamos aqui para fazer cumprir a lei”. No Brasil, vale lembrar, o crime de racismo é inafiançável. Até o momento, a diretoria do San Lorenzo não se manifestou sobre os casos.

