Em jogo de baixa qualidade técnica, São Paulo e Athletico-PR empatam sem gols

Partida teve polêmica de arbitragem, em lance que o Athletico-PR pediu a expulsão de Reinaldo

VICTOR MONTEIRO / W9 PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Rigoni teve as melhores chances do São Paulo no jogo, mas não conseguiu marcar



O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Athletico-PR na noite desta quarta, 24, no Morumbi, em jogo do Brasileirão. A partida teve poucas chances de gol, e todas foram do São Paulo. Na melhor delas, Rigoni fez jogada individual e bateu na saída do goleiro Santos, mas um defensor tirou antes que ela entrasse no gol. Campeão da Copa Sul-Americana no último sábado, 20, o Athletico-PR praticamente não ameaçou a meta adversária. A partida ainda teve uma polêmica de arbitragem: o lateral Reinaldo acertou um pisão no tornozelo do atacante Renato Kayzer, que teve que ser substituído e preocupa a equipe paranaense para a final da Copa do Brasil; no lance, o árbitro Leandro Vuaden deu apenas amarelo. Tanto Athletico-PR quanto São Paulo têm 42 pontos, sendo que o time rubro-negro é o 12º na tabela e o tricolor, o 14º. No outro jogo da noite, o Fluminense contou com gol de pênalti de Fred para bater o Internacional e ficar mais perto de uma vaga na Libertadores.