Em jogo de cinco gols, São Paulo vira contra o Guarani pelo Campeonato Paulista

Tricolor saiu atrás no placar, mas reverteu o resultado e conquistou a 5ª vitória no torneio

Reprodução/ Twitter Jogo entre São Paulo e Guarani foi bem disputado



Pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo recebeu o Guarani no estádio do Morumbi e venceu por 3 a 2. A equipe do técnico Hernán Crespo está enfrentando uma maratona de jogos, tendo entrado em campo três vezes nos últimos cinco dias, por isso a equipe que foi à campo na noite desta quarta-feira, 14, era reserva. Quem abriu o placar foram os visitantes, aos 10 minutos com o zagueiro Airton, em lance de bola aérea. Os donos da casa conseguiram igualar mais o jogo, mas foi só aos 45 minutos que Wellington aproveitou uma rebatida do goleiro Gabriel e empatou.

Na volta do intervalo, o Tricolor Paulista começou com tudo. Aos quatro minutos, Galeano cruzou e Igor Gomes chutou consciente para dentro do gol, virando a partida. A partir daí os donos da casa não levaram tanto perigo e o Guarani melhorou em suas chances. Aos 24, Davó teve uma grande chance e no lance seguinte, Bruno Sávio empatou após cruzamento. O gol fez o São Paulo melhorar e aos 34, Vitor Bueno teve uma boa chance, mas perdeu. Cinco minutos depois, o mesmo Vitor Bueno se redimiu e marcou o gol da vitória ao tocar no cantinho de Gabriel.

A vitória deixa o São Paulo em primeiro no Grupo B com 16 pontos, seis à frente da Ferroviária. Já o Guarani se mantém em quarto no Grupo D com cinco pontos, três a menos que o líder Mirassol. O próximo jogo do São Paulo será contra o Palmeiras, na sexta-feira, dia 16. O Guarani entra em campo só no dia 20 de abril, contra a Ferroviária, para disputar jogo atrasado da 5ª rodada.