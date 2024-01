Especulado na seleção, Dorival Jr. marca presença nos preparativos do São Paulo para a temporada

Treinador é o favorito do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o cargo de técnico da Canarinho

Reprodução/X/@SaoPauloFC Dorival Júnior na reapresentação do São Paulo



O São Paulo deu início aos preparativos para a temporada de 2024 com os primeiros testes e avaliações físicas realizados no Centro de Treinamento da Barra Funda. O técnico Dorival Júnior marcou presença, assim como os reforços para o time: os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla, além do atacante Erick. O treinador é o favorito do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira, após a demissão de Fernando Diniz. Imagens divulgadas pelo Tricolor mostraram o treinador sorridente e conversando com os jogadores durante as atividades. Uma possível saída de Dorival para a seleção representaria uma mudança nos planos do São Paulo para 2024, que incluem a participação na Libertadores, o principal torneio interclubes do continente.

Durante a reapresentação do elenco, o atacante Luciano também foi destaque. Ele renovou seu contrato com o clube até dezembro de 2026 e protagonizou um vídeo postado nas redes sociais do São Paulo. No vídeo, Luciano brinca com Lucas Moura, que está deitado em uma maca, fazendo referência a uma confusão de uma torcedora que o confundiu com o youtuber e influenciador Luccas Neto. O São Paulo estreia na temporada no dia 20 de janeiro, enfrentando o Santo André, no Morumbi.