Palmeiras anuncia a contratação de jogador que estava em rival – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Fabio Menotti/Palmeiras Caio Paulista trocou o São Paulo pelo Palmeiras



O Palmeiras anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do jogador Caio Paulista, ex-atleta do rival São Paulo. Nas redes sociais, o jogador expressou sua empolgação com a nova equipe e já projetou conquistar títulos pelo Palmeiras.

Inmet emite alerta de chuvas intensas em quase todas regiões do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuvas intensas para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, que terão início nesta sexta-feira, com duração de 24 horas. Na região Nordeste, o alerta laranja de perigo inclui Extremo Sul, Sudoeste, Oeste e Vale do São Francisco na Bahia, além de grande parte do Tocantins.

Adolescente mata uma pessoa e deixa quatro feridas em ataque armado nos EUA

Um estudante de 17 anos matou um membro da administração escolar e deixou quatro alunos feridos num ataque armado a uma escola de Ensino Médio em Perry, estado de Iowa, nos Estados Unidos. As autoridades locais informaram que o autor dos disparos se matou após o ocorrido e portava duas armas, incluindo uma espingarda.

Franquia de terror Pânico pode ser encerrada após saídas

Com seis filmes lançados desde 1996, a franquia de terror “Pânico” pode estar chegando ao fim. A série sempre foi um sucesso de bilheteria e crítica, entretanto, uma polêmica envolvendo as atrizes principais Melissa Barrera e Jenna Ortega causou conflito nos bastidores do sétimo filme. Além disso, o diretor Christopher Landon, responsável por Pânico 7, também abandonou o projeto, chamando-o de “um trabalho dos sonhos que se transformou em pesadelo”.