‘Eu venho para um clube gigante que não vivencia o momento que merece’, diz Dorival Júnior sobre volta ao São Paulo

O técnico Dorival Júnior foi apresentado no São Paulo nesta sexta-feira, 21, e explicou sua opção pelo Tricolor. Ontem, após anunciado o acerto com o clube, repercutiu nas redes sociais uma opinião do jornalista Bruno Vicari, da ESPN Brasil, de que o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil — o treinador dirigiu o Flamengo no ano passado — deu um passo atrás na carreira. “Estou vindo para o São Paulo com esse objetivo, e ele não vai mudar. Venho para um clube gigante que, de repente, não vivencia o momento que merece, mas que pode voltar a ser o que já foi em questão de meses. Tudo vai depender do trabalho, dedicação, de acreditarmos, de estarmos confiantes. Estou plenamente consciente do passo que estou dando”, declarou Dorival. “Terei um tempo de contrato. Ao final dele, vocês poderão me fazer a mesma pergunta. Vai ser uma resposta em razão de tudo o que almejo e espero que aconteça no nosso clube”, acrescentou. Ele assinou contrato com o São Paulo até o final de 2024 e já estreará neste sábado, 22, contra o América-MG, no Morumbi, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Esta não é a primeira passagem de Dorival pelo Tricolor. Em 2017, ele também substituiu Rogério Ceni, estreou na 13ª rodada do Brasileirão e conseguiu salvar a equipe do rebaixamento. Foram 40 partidas à frente do São Paulo, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas (51,67% de aproveitamento). Ele virou o ano e dirigiu a equipe no Paulistão de 2018, mas foi demitido em março, após derrota para o Palmeiras e em crise com a direção, após mostrar insatisfação com as chegadas de Tréllez e Nenê. “O retorno que estou tendo é uma sequência do trabalho iniciado em 2017. Talvez você não se lembre, mas cheguei ao São Paulo com a equipe na zona de rebaixamento, diferentemente deste ano. Ao final da campanha do segundo turno, até a última partida contra o Bahia, o São Paulo era o líder do segundo turno. Aquilo deu para mostrar que alguma coisa ficou plantada.”

